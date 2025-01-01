Меню
Симфонические рок-хиты. Орган и рок
Симфонические рок-хиты. Орган и рок

12+
О концерте/спектакле

Ночь музыки в старинном соборе

Мы приглашаем вас провести вечер в уникальной атмосфере старинного собора, погружаясь в мир несравненной музыки. В программе — культовые композиции рок-групп от Queen до Pink Floyd. Эти коллективы оставили незыблемый след в музыкальной культуре, и о каждом из них можно говорить бесконечно.

Знаковые имена рок-легенд

Metallica становится синонимом хард-рока и хэви-металла, а их мощные рифы и тексты выступают голосом целого поколения.

В эклектичном звучании Muse прекрасно сочетаются рок и элементы других жанров, обогащенные оркестровыми аранжировками. Их творчество радует меломанов разнообразием и глубиной.

Влияние Queen и Pink Floyd

Неподражаемый Фредди Меркьюри и Queen стали не только иконами музыки, но и значительными фигурами в поп-культуре в целом. Их новаторский подход и оригинальное звучание сделали песни любимыми и незабываемыми для миллионов слушателей.

Pink Floyd заслуженно занимает верхние строчки в списках лучших групп всех времён. Их музыка и инновационный подход оказали заметное влияние на многих исполнителей, сформировав целые эпохи в рок-музыке.

Концертные впечатления

На нашем концерте вы услышите знакомые мелодии в исполнении органа и оркестра. Эта музыкальная встреча станет настоящим праздником для любителей качественной музыки и ярких эмоций.

Ноябрь
5 ноября среда
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

