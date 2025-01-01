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Симфонические рок-хиты. Орган и рок
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Орган и рок

Симфонические рок-хиты. Орган и рок

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер рок-классики в старинном соборе

Мы приглашаем вас провести этот вечер в старинном соборе под звуки несравненных композиций культовых рок-групп от «Queen» до «Pink Floyd». Эти группы оставили значимый след в музыкальной культуре, и их вклад невозможно переоценить.

Легенды рок-музыки

Каждый из этих талантливых коллективов внёс свою лепту в развитие рок-музыки, покорив миллионы меломанов по всему миру. Без «Scorpions» невозможно представить жанр лирической рок-баллады, который стал популярным не только в Западной Европе, но и в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что судьбы и карьеры многих известных музыкантов сложились бы иначе, если бы не феномен «The Beatles».

Огромное количество современных исполнителей признаёт, что именно «великолепная четвёрка» оказала решающее влияние на их творчество. Неподражаемый Фредди Меркьюри и «Queen» определили развитие поп-культуры, а их новаторство и оригинальное звучание сделали композиции узнаваемыми и любимыми.

Звучание вечера

«Pink Floyd» заслуженно занимает ведущие позиции в списках лучших групп всех времён, и их влияние на музыку невозможно переоценить. На нашем концерте вы услышите знакомые мелодии в исполнении органа и оркестра, что добавит особую атмосферу и позволит заново открыть для себя шедевры рок-музыки.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием в живописной обстановке старинного собора!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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