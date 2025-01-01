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Симфонические рок-хиты. Орган и рок
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Орган и рок

Симфонические рок-хиты. Орган и рок

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер рок-культуры в старинном соборе

Мы приглашаем вас провести этот вечер в старинном соборе под звуки несравненных композиций культовых рок-групп от “Queen” до “Pink Floyd”. Этот уникальный концерт позволит вам насладиться музыкой, которая оставила неизгладимый след в истории.

Культовые группы и их влияние

О каждой из этих групп можно говорить бесконечно, ведь их вклад в современную музыкальную культуру огромен и неоспорим. Каждый из этих талантливых коллективов внёс свою лепту в развитие рок-музыки, покорив миллионы меломанов как в Старом, так и в Новом Свете.

“Metallica” и их наследие

Без “Metallica” невозможно представить хард-рок и хэви-металл. Эта группа стала символом целого поколения, а их мощные риффы и глубокие тексты продолжают вдохновлять музыкантов и поклонников по всему миру.

Эклектика “Muse”

В эклектичном творчестве “Muse” удачно сочетаются рок и элементы самых разных жанров. Частое использование оркестровых аранжировок придаёт их музыке необыкновенную глубину и масштаб.

Легендарная “Queen”

Неподражаемый Фредди Меркьюри и “Queen” определили развитие поп-культуры в целом. Их новаторство и оригинальное звучание сделали композиции группы узнаваемыми, любимыми и незабываемыми.

“Pink Floyd” — первопроходцы рок-музыки

“Pink Floyd” заслуженно занимает первые строчки в списках лучших групп всех времён. Музыканты этой легендарной группы стали новаторами, оказавшими неоспоримое влияние на целый ряд известных исполнителей, и их творчество по-прежнему вдохновляет новые поколения.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Присоединяйтесь к нам в старинном соборе, чтобы погрузиться в мир рок-музыки и насладиться незабываемыми мелодиями.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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