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Симфонические рок-хиты. Орган и рок
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Орган и рок

Симфонические рок-хиты. Орган и рок

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер рок-классики в старинном соборе

Мы приглашаем вас провести незабываемый вечер в старинном соборе под звуки культовых композиций рок-групп от Queen до Pink Floyd. Эти легенды рок-музыки оставили неизгладимый след в сердцах миллионов меломанов по всему миру, и теперь у вас есть возможность насладиться их творчеством в уникальной интерпретации.

Звезды рок-музыки

Каждая из представленных групп внесла свою лепту в развитие музыкальной культуры. Metallica стала символом хард-рока и хэви-металла, а Muse удивляет своим эклектичным стилем, сочетая рок с элементами различных жанров и оркестровыми аранжировками. Неподражаемый Фредди Меркьюри и группа Queen определили развитие поп-культуры, а их оригинальные композиции стали классикой.

Группа Pink Floyd по праву занимает верхние строчки в списках лучших групп всех времён. Их новаторский подход и уникальное звучание вдохновили множество известных исполнителей и оставили неизгладимый след в музыке.

Концертная программа

В рамках концерта вы услышите знакомые мелодии в исполнении органа и оркестра. В программе прозвучат композиции от:

  • Queen
  • Metallica
  • Pink Floyd
  • Muse
  • The Cranberries

Исполнители

На сцене выступят:

  • Мультимедийная инсталляция Вальтруд Шмидт
  • Лауреаты международных конкурсов Ксения Свириденко (орган)
  • Камерный оркестр «Antonio-orchestra»
  • Художественный руководитель и дирижер Антон Паисов

Не упустите возможность насладиться выдающимся концертом в великолепной атмосфере старинного собора!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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