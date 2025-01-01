Симфонические рок-хиты. Орган и рок

Вечер рок-классики в старинном соборе

Мы приглашаем вас провести незабываемый вечер в старинном соборе под звуки культовых композиций рок-групп от Queen до Pink Floyd. Эти легенды рок-музыки оставили неизгладимый след в сердцах миллионов меломанов по всему миру, и теперь у вас есть возможность насладиться их творчеством в уникальной интерпретации.

Звезды рок-музыки

Каждая из представленных групп внесла свою лепту в развитие музыкальной культуры. Metallica стала символом хард-рока и хэви-металла, а Muse удивляет своим эклектичным стилем, сочетая рок с элементами различных жанров и оркестровыми аранжировками. Неподражаемый Фредди Меркьюри и группа Queen определили развитие поп-культуры, а их оригинальные композиции стали классикой.

Группа Pink Floyd по праву занимает верхние строчки в списках лучших групп всех времён. Их новаторский подход и уникальное звучание вдохновили множество известных исполнителей и оставили неизгладимый след в музыке.

Концертная программа

В рамках концерта вы услышите знакомые мелодии в исполнении органа и оркестра. В программе прозвучат композиции от:

Queen

Metallica

Pink Floyd

Muse

The Cranberries

Исполнители

На сцене выступят:

Мультимедийная инсталляция Вальтруд Шмидт

Лауреаты международных конкурсов Ксения Свириденко (орган)

Камерный оркестр «Antonio-orchestra»

Художественный руководитель и дирижер Антон Паисов

Не упустите возможность насладиться выдающимся концертом в великолепной атмосфере старинного собора!