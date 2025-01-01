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Симфонические рок-хиты. Орган и Рок
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Орган и Рок

Симфонические рок-хиты. Орган и Рок

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мы приглашаем вас провести этот вечер в старинном соборе под звуки несравненных композиций культовых рок-групп от "Queen" до "Scorpions". О каждой из них можно говорить бесконечно, так как их вклад в современную музыкальную культуру огромен и неоспорим. Каждый из этих в высшей степени талантливых коллективов внёс свою лепту в развитие рок-музыки, покорившей миллионы меломанов в Старом и Новом Свете. Без "Metallica" невозможно представить хард-рок и хэви-металл, без "Scorpions"- жанр лирической рок-баллады, столь популярный в том числе и в нашей стране. В эклектичном творчестве Muse удачно сочетаются рок и элементы самых разных жанров с частым использованием оркестровых аранжировок. Фронт-мэн же и основатель легендарной гранж-группы "Nirvana" Курт Кобейн был признан "голосом поколения Х" и одной из самых значительных фигур альтернативного рока, а неподражаемый Фредди Меркьюри и "Queen" определили развитие поп-культуры в целом. Новаторство и оригинальное звучание сделали их композиции узнаваемыми, любимыми и незабываемыми. В концерте знакомые мелодии прозвучат в исполнении органа и оркестра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽
8 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽
16 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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