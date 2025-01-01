Симфонические рок-хиты. Орган и Рок

Мы приглашаем вас провести этот вечер в старинном соборе под звуки несравненных композиций культовых рок-групп от "Queen" до "Scorpions". О каждой из них можно говорить бесконечно, так как их вклад в современную музыкальную культуру огромен и неоспорим. Каждый из этих в высшей степени талантливых коллективов внёс свою лепту в развитие рок-музыки, покорившей миллионы меломанов в Старом и Новом Свете. Без "Metallica" невозможно представить хард-рок и хэви-металл, без "Scorpions"- жанр лирической рок-баллады, столь популярный в том числе и в нашей стране. В эклектичном творчестве Muse удачно сочетаются рок и элементы самых разных жанров с частым использованием оркестровых аранжировок. Фронт-мэн же и основатель легендарной гранж-группы "Nirvana" Курт Кобейн был признан "голосом поколения Х" и одной из самых значительных фигур альтернативного рока, а неподражаемый Фредди Меркьюри и "Queen" определили развитие поп-культуры в целом. Новаторство и оригинальное звучание сделали их композиции узнаваемыми, любимыми и незабываемыми. В концерте знакомые мелодии прозвучат в исполнении органа и оркестра.