Симфонические рок-хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер под звуки классического рока

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в старинном соборе, где прозвучат несравненные композиции культовых рок-групп от «Queen» до «Pink Floyd». Этот музыкальный вечер – возможность насладиться величественными мелодиями, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры.

Вклад легенд рок-музыки

Каждая из представленных групп оставила свой след в истории музыки. «Metallica» навсегда осталась в сердцах поклонников хард-рока и хэви-металла, в то время как «Muse» завораживает своим эклектичным звучанием, сочетая рок с элементами различных жанров и используя оркестровые аранжировки.

Фредди Меркьюри и его команда «Queen» оказали значительное влияние на развитие поп-культуры. Их новаторство и оригинальность сделали композиции узнаваемыми и незабываемыми. А «Pink Floyd», доказавшие своё величие, занимают верхние строчки в списках «лучших групп всех времён», став новаторами и первопроходцами в мире музыки.

Орган и оркестр: уникальное сочетание

На концерте вы сможете насладиться знакомыми мелодиями в исполнении органа и оркестра. Это редкая возможность окунуться в атмосферу классической музыки, объединенной с величием рок-звучания. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Симфонические рок-хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen

Ноябрь
1 ноября суббота
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

