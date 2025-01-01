Меню
Симфонические рок-хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen
Билеты от 1000₽
Симфонические рок-хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen

Симфонические рок-хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Неповторимый вечер музыки легенд в соборе

Проведите чудесный вечер в стенах старинного собора, наслаждаясь чувственной музыкой, которая продолжает восхищать поклонников по всему миру.

Величие Pink Floyd

Музыканты группы Pink Floyd заслуженно занимают первые строки в различных списках "лучших групп всех времён". Они стали новаторами, оказавшими неоспоримое влияние на многих исполнителей. Их музыкальные эксперименты и уникальный стиль надолго останутся в сердцах слушателей.

Легенды Scorpions

Группа Scorpions перевернула представления о лирической рок-балладе. Без них невозможно представить этот жанр, который приобрел невероятную популярность как в нашей стране, так и за её пределами.

Звездный час Queen

Queen — ярчайший пример музыкального гения 1970-1990-х годов. За свои выдающиеся достижения группа была включена в Зал славы рок-н-ролла. Их карьера началась с хита “Bohemian Rhapsody” (1975), а песня “We Are the Champions” (1977) стала гимном для спортивных болельщиков. Не забудем и о знаменитой “Barcelona” (1987), написанной Фредди Меркьюри в дуэте с Монсеррат Кабалье — настоящей музыкальной визитной карточкой столицы Каталонии.

Очарование классики

Десятилетиями эти непревзойденные исполнители остаются на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, а магия их музыки продолжает завораживать миллионы поклонников.

В рамках концерта вы услышите великолепные хиты, которые завоевали сердца зрителей по всему миру и, конечно, не оставят равнодушными и вас. Присоединяйтесь к этому незабываемому музыкальному событию!

Расписание

3 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

