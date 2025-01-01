Меню
Симфонические рок-хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen

Симфонические рок-хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen

12+
12+
О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет поколения. Концерт в соборе

Проведите чудесный вечер в стенах старинного собора, наслаждаясь музыкой, которая не перестаёт восхищать. На сцене вас ждут бессмертные хиты известных групп, таких как Scorpions, Queen и Pink Floyd.

Значение и наследие

Без Scorpions трудно представить жанр лирической рок-баллады, который стал популярным во всём мире, включая нашу страну. Благодаря их уникальному стилю группа оставила значимый след в рок-музыке.

Pink Floyd занимает первые строчки в списках «лучших групп всех времён» как в США, так и в Европе. Музыканты этой группы стали новаторами и первопроходцами, оказавшими неоспоримое влияние на современную музыку. Их экспериментаторский подход и концептуальные альбомы сделали их культовыми.

Легенды Queen

Группа Queen, ярчайший представитель музыки 1970-1990-х годов, была включена в Зал славы рок-н-ролла за выдающиеся заслуги. Коммерческий успех начался с сингла «Bohemian Rhapsody» в 1975 году, который принес музыкантам всемирную славу.

Песня «We Are the Champions», написанная в 1977, стала гимном для спортивных болельщиков по всему миру. Не забудем и о «Barcelona» (1987) – величественной композиции, исполненной Фредди Меркьюри в дуэте с Монсеррат Кабалье, которая стала музыкальной визитной карточкой одноимённого города.

Вечер незабываемых хитов

Десятилетиями эти подлинные звёзды остаются на вершине популярности. Их композиции неизменно узнаваемы с первых нот, и магия их музыки продолжает завораживать миллионы поклонников. На этом концерте вы услышите великолепные хиты, которые завоевали сердца многих поколений и не оставят равнодушными и вас.

Расписание

18 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

