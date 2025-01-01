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Симфонические рок-хиты. Орган и рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Орган и рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen

Симфонические рок-хиты. Орган и рок: Pink Floyd, Scorpions, Queen

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер рок-легенд в старинном соборе

Мы приглашаем вас провести незабываемый вечер в старинном соборе, погружаясь в атмосферу культовых рок-композиций от Queen до Pink Floyd. Эти группы оставили неизгладимый след в современной музыкальной культуре и продолжают вдохновлять поколения меломанов.

Культовые рок-группы

Каждая из представленных групп внесла значительный вклад в развитие рок-музыки. Scorpions, например, стали символом лирической рок-баллады, которая популярна не только в Европе, но и в нашей стране. Их мелодии проникают в сердца слушателей, вызывая сильные эмоции.

Queen, во главе с неподражаемым Фредди Меркьюри, определили развитие поп-культуры. Их новаторский подход и оригинальное звучание сделали композиции этой группы не только узнаваемыми, но и любимыми на протяжении десятилетий.

Pink Floyd заслуженно занимает первые строчки в рейтингах лучших групп всех времён. Их эксперименты и новаторство оказали значительное влияние на многих известных исполнителей, формируя музыкальный ландшафт.

Уникальное исполнение

В рамках концерта знакомые мелодии прозвучат в оригинальном исполнении органа и оркестра, что добавит незабываемую атмосферу и новый звучание любимым композициям. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
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20:30 от 1000 ₽
29 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽
12 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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