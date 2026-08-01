Симфонические рок-хиты на крыше

На крыше арт-пространства Zarenkov Gallery состоится уникальный концерт квинтета Петро Арт. В программе — рок-хиты, которые будут исполнены на классических смычковых инструментах: скрипке, альте, виолончели и контрабасе.
Зрители смогут насладиться любимыми композициями таких знаменитых исполнителей, как Rammstein, Billie Eilish, Nirvana, Metallica, Ленинград, Maneskin, Imagine Dragons и Evanescence. Этот концерт станет настоящим подарком для любителей рок-музыки и симфонического звучания.
Команда Imayc открывает сезон летних концертов в увлекательном арт-пространстве Zarenkov Gallery, которое расположено в историческом центре Санкт-Петербурга. С момента открытия в 2022 году это место стало центром притяжения для ценителей искусства — здесь проходят выставки, живопись и скульптура, а также концерты.
С пятницы по воскресенье на крыше Zarenkov Gallery выступают лучшие музыканты Петербурга. В программе — как популярная классика, так и захватывающий джаз, известные рок-хиты, а также саундтреки к кинофильмам. Каждый сможет найти что-то на свой вкус. А вкусный кофе и горячий шоколад из кафе-шоколатерии Amazing Cacao сделают ваши вечера ещё более запоминающимися.
В программе возможны изменения и дополнения.
Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас).
Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт перенесется в одно из помещений Zarenkov Gallery.
Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Спасибо за понимание!
Обратите внимание, что концерт проходит без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.