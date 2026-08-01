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Симфонические рок-хиты на крыше
Киноафиша Симфонические рок-хиты на крыше

Симфонические рок-хиты на крыше

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт квинтета Петро Арт на крыше Zarenkov Gallery

На крыше арт-пространства Zarenkov Gallery состоится уникальный концерт квинтета Петро Арт. В программе — рок-хиты, которые будут исполнены на классических смычковых инструментах: скрипке, альте, виолончели и контрабасе.

Зрители смогут насладиться любимыми композициями таких знаменитых исполнителей, как Rammstein, Billie Eilish, Nirvana, Metallica, Ленинград, Maneskin, Imagine Dragons и Evanescence. Этот концерт станет настоящим подарком для любителей рок-музыки и симфонического звучания.

О площадке

Команда Imayc открывает сезон летних концертов в увлекательном арт-пространстве Zarenkov Gallery, которое расположено в историческом центре Санкт-Петербурга. С момента открытия в 2022 году это место стало центром притяжения для ценителей искусства — здесь проходят выставки, живопись и скульптура, а также концерты.

Что вас ждёт

С пятницы по воскресенье на крыше Zarenkov Gallery выступают лучшие музыканты Петербурга. В программе — как популярная классика, так и захватывающий джаз, известные рок-хиты, а также саундтреки к кинофильмам. Каждый сможет найти что-то на свой вкус. А вкусный кофе и горячий шоколад из кафе-шоколатерии Amazing Cacao сделают ваши вечера ещё более запоминающимися.

Программа концерта

  • Rammstein — Sonne
  • Billie Eilish — Lovely
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград — WWW Leningrad
  • Metallica — Nothing Else Matters
  • Maneskin — I Wanna Be Your Slave
  • Imagine Dragons — Bones
  • Evanescence — Bring Me to Life
  • Ария — Потерянный рай

В программе возможны изменения и дополнения.

Исполнители

Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас).

Полезная информация

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт перенесется в одно из помещений Zarenkov Gallery.

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Спасибо за понимание!

Обратите внимание, что концерт проходит без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Симфонические рок-хиты на крыше

Помощь с билетами
В других городах
Август
20 августа четверг
20:00
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша

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