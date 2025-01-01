Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфонические рок-хиты на крыше
Киноафиша Симфонические рок-хиты на крыше

Симфонические рок-хиты на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт рок-хитов на крыше Петербурга

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого прозвучат хиты рок-музыки в исполнении квинтета Петро Арт. Этот ансамбль состоит из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Вас ждут самые известные композиции, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов.

Звучание культовых групп

Вы сможете насладиться музыкальными произведениями таких культовых коллективов, как:

  • Rammstein
  • Nirvana
  • Metallica
  • Ария
  • Цой
  • Ленинград
  • Billie Eilish

Рок-музыка в симфоническом звучании создаст неповторимую атмосферу в арт-пространстве ZARENKOV GALLERY и сделает ваш вечер незабываемым!

Программа концерта в Zarenkov Gallery

В программе концерта:

  • Rammstein - Sonne
  • Billie Eilish - Lovely
  • Nirvana - Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград - WWW Leningrad
  • Metallica - Nothing Else Matters
  • MANESKIN - I Wanna Be Your Slave
  • Imagine Dragons - Bones
  • Evanescence - Bring Me to Life
  • Ария - Потерянный рай

Обратите внимание, что в программе возможны изменения и дополнения.

Информация для зрителей

Исполнители: Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас).

На крыше ZARENKOV GALLERY всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств галереи.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Музыка в Оранжерее. Mazal Jazz
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее. Mazal Jazz
2 августа в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Вивальди при свечах
0+
Классическая музыка
Вивальди при свечах
24 октября в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
6+
Классическая музыка
И.Иофф скрипка, аб-т №9
22 апреля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше