Симфонические рок-хиты на крыше

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого прозвучат хиты рок-музыки в исполнении квинтета Петро Арт. Этот ансамбль состоит из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Вас ждут самые известные композиции, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов.
Вы сможете насладиться музыкальными произведениями таких культовых коллективов, как:
Рок-музыка в симфоническом звучании создаст неповторимую атмосферу в арт-пространстве ZARENKOV GALLERY и сделает ваш вечер незабываемым!
В программе концерта:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения и дополнения.
Исполнители: Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас).
На крыше ZARENKOV GALLERY всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств галереи.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.