Симфонические рок-хиты на крыше

Концерт рок-хитов на крыше Петербурга

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого прозвучат хиты рок-музыки в исполнении квинтета Петро Арт. Этот ансамбль состоит из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Вас ждут самые известные композиции, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов.

Звучание культовых групп

Вы сможете насладиться музыкальными произведениями таких культовых коллективов, как:

Rammstein

Nirvana

Metallica

Ария

Цой

Ленинград

Billie Eilish

Рок-музыка в симфоническом звучании создаст неповторимую атмосферу в арт-пространстве ZARENKOV GALLERY и сделает ваш вечер незабываемым!

Программа концерта в Zarenkov Gallery

В программе концерта:

Rammstein - Sonne

Billie Eilish - Lovely

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Ленинград - WWW Leningrad

Metallica - Nothing Else Matters

MANESKIN - I Wanna Be Your Slave

Imagine Dragons - Bones

Evanescence - Bring Me to Life

Ария - Потерянный рай

Обратите внимание, что в программе возможны изменения и дополнения.

Информация для зрителей

Исполнители: Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас).

На крыше ZARENKOV GALLERY всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств галереи.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.