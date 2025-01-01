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Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах

Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт рок-хитов в симфоническом звучании

Центр искусства и музыки на Невском, 20 – это уникальное культурное пространство, расположенное в самом сердце Санкт-Петербурга. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker, который сейчас радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

В этом красивом здании, в ротонде, установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом. Он был привезен из Нидерландов в 2020 году и станет частью особенной программы концерта при свечах.

Программа концерта

На концерте прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Зрители смогут насладиться композициями, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов, включая песни таких культовых коллективов, как:

  • Rammstein
  • Nirvana
  • Ленинград
  • Металлика
  • Ария

Знакомые и любимые песни Виктора Цоя, Billie Eilish и Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут новое, захватывающее звучание.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, который включает классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Это создаст уникальную атмосферу для исполнения рок-хитов в симфоническом звучании.

Список произведений

В программе:

  • Виктор Цой – «Кукушка»
  • Rammstein – «Sonne»
  • Billie Eilish – «Lovely»
  • Nirvana – «Smells Like Teen Spirit»
  • Ленинград – «WWW Leningrad»
  • Металлика – «Nothing Else Matters»
  • MANESKIN – «I Wanna Be Your Slave»
  • Imagine Dragons – «Bones»
  • Evanescence – «Bring Me to Life»
  • Ария – «Потерянный рай»

Обратите внимание, возможны изменения и дополнения в программе.

Информация для зрителей

Длительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Подарите себе незабываемый вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
19:00 от 1600 ₽

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