Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах

Концерт рок-хитов в симфоническом звучании

Центр искусства и музыки на Невском, 20 – это уникальное культурное пространство, расположенное в самом сердце Санкт-Петербурга. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker, который сейчас радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

В этом красивом здании, в ротонде, установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом. Он был привезен из Нидерландов в 2020 году и станет частью особенной программы концерта при свечах.

Программа концерта

На концерте прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Зрители смогут насладиться композициями, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов, включая песни таких культовых коллективов, как:

Rammstein

Nirvana

Ленинград

Металлика

Ария

Знакомые и любимые песни Виктора Цоя, Billie Eilish и Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут новое, захватывающее звучание.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, который включает классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Это создаст уникальную атмосферу для исполнения рок-хитов в симфоническом звучании.

Список произведений

В программе:

Виктор Цой – «Кукушка»

Rammstein – «Sonne»

Billie Eilish – «Lovely»

Nirvana – «Smells Like Teen Spirit»

Ленинград – «WWW Leningrad»

Металлика – «Nothing Else Matters»

MANESKIN – «I Wanna Be Your Slave»

Imagine Dragons – «Bones»

Evanescence – «Bring Me to Life»

Ария – «Потерянный рай»

Обратите внимание, возможны изменения и дополнения в программе.

Информация для зрителей

Длительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Подарите себе незабываемый вечер!