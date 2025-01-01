Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах

Центр искусства и музыки на Невском, 20 – это уникальное культурное пространство, расположенное в самом сердце Санкт-Петербурга. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker, который сейчас радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.
В этом красивом здании, в ротонде, установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом. Он был привезен из Нидерландов в 2020 году и станет частью особенной программы концерта при свечах.
На концерте прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Зрители смогут насладиться композициями, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов, включая песни таких культовых коллективов, как:
Знакомые и любимые песни Виктора Цоя, Billie Eilish и Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут новое, захватывающее звучание.
На сцене выступит ансамбль Петро Арт, который включает классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Это создаст уникальную атмосферу для исполнения рок-хитов в симфоническом звучании.
В программе:
Обратите внимание, возможны изменения и дополнения в программе.
Длительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Подарите себе незабываемый вечер!