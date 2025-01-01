Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах во дворце

Вечер рок-хитов в симфоническом звучании

Приглашаем вас на уникальный вечер при свечах в зале пеликанов исторического дворца Кваренги. Здесь прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке, которые завоёвывают сердца слушателей по всему миру.

Знакомые мелодии в новом свете

В программе выступления — композиции, неизменно занимающие верхние строчки хит-парадов, созданные культовыми коллекциями, такими как:

Rammstein

Nirvana

Ленинград

Металлика

Ария

Вы услышите знакомые и любимые всеми песни Виктора Цоя, Billie Eilish, Bones в симфоническом исполнении, которые обретут захватывающее объемное звучание.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, в составе которого классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Это создает уникальную атмосферу и позволяет взглянуть на рок-музыку с новой стороны.

Место проведения

Событие пройдет в самом сердце Петербурга, недалеко от Казанского собора, в пространстве «Freedom» — самой масштабной ивент-площадке в России, работающей в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги, богато своей историей, что придаёт атмосфере происходящего в нём особый колорит.

Исторический зал

Во дворце Кваренги сохранился зал, декорированный изображениями пеликанов. Здесь заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала располагает к проведению музыкальных событий с разнообразными концертными программами.

Программа концерта

Вечер включает в себя следующие композиции:

Rammstein – Sonne

Billie Eilish – Lovely

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Ленинград – WWW Leningrad

Металлика – Nothing Else Matters

MANESKIN – I Wanna Be Your Slave

Bones – Imagine Dragons

Evanescence – Bring Me to Life

Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.

Информация для зрителей

Исполнители: Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться рок-хитами в симфоническом звучании в уникальной атмосфере исторического дворца!