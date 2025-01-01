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Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах во дворце
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах во дворце

Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах во дворце

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер рок-хитов в симфоническом звучании

Приглашаем вас на уникальный вечер при свечах в зале пеликанов исторического дворца Кваренги. Здесь прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке, которые завоёвывают сердца слушателей по всему миру.

Знакомые мелодии в новом свете

В программе выступления — композиции, неизменно занимающие верхние строчки хит-парадов, созданные культовыми коллекциями, такими как:

  • Rammstein
  • Nirvana
  • Ленинград
  • Металлика
  • Ария

Вы услышите знакомые и любимые всеми песни Виктора Цоя, Billie Eilish, Bones в симфоническом исполнении, которые обретут захватывающее объемное звучание.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, в составе которого классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Это создает уникальную атмосферу и позволяет взглянуть на рок-музыку с новой стороны.

Место проведения

Событие пройдет в самом сердце Петербурга, недалеко от Казанского собора, в пространстве «Freedom» — самой масштабной ивент-площадке в России, работающей в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги, богато своей историей, что придаёт атмосфере происходящего в нём особый колорит.

Исторический зал

Во дворце Кваренги сохранился зал, декорированный изображениями пеликанов. Здесь заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала располагает к проведению музыкальных событий с разнообразными концертными программами.

Программа концерта

Вечер включает в себя следующие композиции:

  • Rammstein – Sonne
  • Billie Eilish – Lovely
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград – WWW Leningrad
  • Металлика – Nothing Else Matters
  • MANESKIN – I Wanna Be Your Slave
  • Bones – Imagine Dragons
  • Evanescence – Bring Me to Life

Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.

Информация для зрителей

Исполнители: Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться рок-хитами в симфоническом звучании в уникальной атмосфере исторического дворца!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
17:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
17:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
16:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
16:00 от 1200 ₽

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