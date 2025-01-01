Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в соборе

Симфонические рок-хиты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это прекрасное место, построенное в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, расположено на углу живописной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Церковь известна своей удивительной акустикой и атмосферой, что делает её идеальной площадкой для музыкальных событий.

Программа концерта

На концерте под светом свечей прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Вы услышите песни, которые занимали верхние строчки хит-парадов, созданные культовыми коллективами:

Rammstein — Sonne

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Ленинград — WWW Leningrad

Металлика — Nothing Else Matters

Ария — Потерянный рай

Виктор Цой — Кукушка

Billie Eilish — Lovely

Imagine Dragons — Bones

Evanescence — Bring Me to Life

MANESKIN — I Wanna Be Your Slave

Исполнителем программы станет ансамбль Петро Арт, в составе которого классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Эти рок-хиты в симфоническом звучании подарят вам незабываемый вечер!

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуем мероприятие для всех категорий зрителей старше шести лет.

Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.