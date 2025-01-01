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Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в соборе
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в соборе

Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфонические рок-хиты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это прекрасное место, построенное в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, расположено на углу живописной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Церковь известна своей удивительной акустикой и атмосферой, что делает её идеальной площадкой для музыкальных событий.

Программа концерта

На концерте под светом свечей прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Вы услышите песни, которые занимали верхние строчки хит-парадов, созданные культовыми коллективами:

  • Rammstein — Sonne
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград — WWW Leningrad
  • Металлика — Nothing Else Matters
  • Ария — Потерянный рай
  • Виктор Цой — Кукушка
  • Billie Eilish — Lovely
  • Imagine Dragons — Bones
  • Evanescence — Bring Me to Life
  • MANESKIN — I Wanna Be Your Slave

Исполнителем программы станет ансамбль Петро Арт, в составе которого классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Эти рок-хиты в симфоническом звучании подарят вам незабываемый вечер!

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуем мероприятие для всех категорий зрителей старше шести лет.

Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

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