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Симфонические Рок-хиты. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Симфонические Рок-хиты. HighTime Orchestra

Симфонические Рок-хиты. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Симфонические Рок-хиты: Концерт HighTime Orchestra в оранжерее ВДНХ

22 февраля в 19:00 в оранжерее ВДНХ пройдет яркое музыкальное событие — концерт HighTime Orchestra, посвященный культовым рок-хитам. Это уникальная возможность насладиться знаменитой музыкой любимых рок-групп в тропической атмосфере.

Феноменальная программа

В программе концерта представлены шедевры от таких легенд, как Queen, Muse, Rammstein, Metallica, Nirvana, Deep Purple, Scorpions и AC/DC.

Ожидайте драйвового, виртуозного и эмоционального исполнения, которое подарит зрителям незабываемые впечатления. Скрипки и виолончели будут передавать голоса таких икон рок-музыки, как Фредди Меркьюри и Курт Кобейн!

Не упустите шанс

Концерт пройдет в одном из самых экзотических залов Москвы, где под пальмами зрители смогут погрузиться в атмосферу рок-классики. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Билеты можно приобрести на сайте ВДНХ. Спешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
20:00 от 1750 ₽

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