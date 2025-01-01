Симфонические Рок-хиты. HighTime Orchestra

Симфонические Рок-хиты: Концерт HighTime Orchestra в оранжерее ВДНХ

22 февраля в 19:00 в оранжерее ВДНХ пройдет яркое музыкальное событие — концерт HighTime Orchestra, посвященный культовым рок-хитам. Это уникальная возможность насладиться знаменитой музыкой любимых рок-групп в тропической атмосфере.

Феноменальная программа

В программе концерта представлены шедевры от таких легенд, как Queen, Muse, Rammstein, Metallica, Nirvana, Deep Purple, Scorpions и AC/DC.

Ожидайте драйвового, виртуозного и эмоционального исполнения, которое подарит зрителям незабываемые впечатления. Скрипки и виолончели будут передавать голоса таких икон рок-музыки, как Фредди Меркьюри и Курт Кобейн!

Не упустите шанс

Концерт пройдет в одном из самых экзотических залов Москвы, где под пальмами зрители смогут погрузиться в атмосферу рок-классики. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Билеты можно приобрести на сайте ВДНХ. Спешите, количество мест ограничено!