Симфонические мировые рок-хиты. Pink Floyd, Scorpions, Queen, Sting

Невероятный вечер музыки в старинном соборе

Проведите чудесный вечер в стенах старинного собора, наслаждаясь музыкой, которая не перестаёт восхищать. В этот вечер вы сможете услышать незабвенные хиты таких легенд, как Scorpions, Queen, Pink Floyd и Sting.

Легенды рока: Pink Floyd

Группа Pink Floyd заслуженно занимает первые строки в списках "лучших групп всех времён" по обе стороны океана. Их новаторский подход и влияние на музыку сделали их культовыми. Их альбомы, такие как The Dark Side of the Moon, остаются знаковыми и по сей день.

Эмоции и лирика: Scorpions

Без Scorpions невозможно представить жанр лирической рок-баллады, популярной во всём мире, включая нашу страну. Их хиты, такие как Wind of Change и Still Loving You, трогают сердца слушателей и остаются актуальными на протяжении многих лет.

Queen: Гимны поколения

Queen — ярчайший представитель поколения исполнителей 1970-1990-х годов. Группа включена в Зал славы рок-н-ролла за свои выдающиеся заслуги. Коммерческий успех начался с сингла Bohemian Rhapsody (1975), а песня We Are the Champions (1977) стала гимном для спортивных болельщиков. Не забудем и о знаменитой Barcelona (1987) в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье, которая стала музыкальной визитной карточкой города.

Современные хиты: Sting

Гордон Самнер, более известный как Sting, стал ярчайшим представителем следующего поколения исполнителей. Его карьера продолжается и по сей день, а такие хиты, как Every Breath You Take, звучали более 10 миллионов раз в американском радиоэфире. Стинг остаётся иконой поп-музыки, оказывая влияние на новые поколения исполнителей.

Не упустите шанс!

Десятилетиями эти подлинные звёзды остаются на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, а магия музыки продолжает завораживать миллионы поклонников. В этом концерте вы услышите великолепные хиты, которые давно завоевали мир и, конечно, не оставят равнодушными и вас.