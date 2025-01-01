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Симфонические хиты. Шедевры ABBA, Queen, The Beatles, Sting
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические хиты. Шедевры ABBA, Queen, The Beatles, Sting

Симфонические хиты. Шедевры ABBA, Queen, The Beatles, Sting

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер легендарной музыки: от ABBA до Queen

Приглашаем вас провести вечер под звуки несравненных культовых композиций, которые оставили неизгладимый след в истории музыки. Каждая из них заслуживает отдельного разговора, ведь вклад авторов в современную музыкальную культуру огромен и неоспорим.

ABBA: Золотые хиты и нестареющая слава

Группа ABBA стала символом музыкального успеха, занимая верхние строчки хит-парадов на протяжении многих лет. Их оригинальный стиль и мелодии принесли им оглушительный успех во всех европейских и англоязычных странах. Записи ABBA разошлись по всему миру тиражом более 350 миллионов экземпляров. Несмотря на прошедшие годы, музыканты продолжают радовать поклонников своим творчеством.

Sting: Путь к успеху

Непревзойденный Гордон Самнер (Sting) стал ярким представителем нового поколения исполнителей. Его карьера продолжается и по сей день, а хиты, такие как «Every Breath You Take», звучат в эфире более 10 миллионов раз на американских радиостанциях. Безусловно, Sting оказал значительное влияние на современную поп-музыку.

The Beatles: Революция в музыке

Судьбы многих известных музыкантов сложились бы иначе, если бы не феномен The Beatles. Эта «великолепная четвёрка» кардинально изменила восприятие рок-музыки, преведя её из разряда развлекательной в статус серьезного искусства. Их песни, такие как «Hey Jude» и «Let It Be», до сих пор знакомы каждому, а их влияние на музыку трудно переоценить.

Queen: Величие и гений

Группа Queen, ставшая ярчайшим представителем поколения исполнителей 1970-1990-х годов, была включена в Зал славы рок-н-ролла за свои выдающиеся заслуги. Коммерческий успех начался с сингла «Bohemian Rhapsody» в 1975 году, а такие хиты, как «We Are the Champions», стали гимном для спортивных болельщиков. Песня «Barcelona» (1987) в дуэте с Монсеррат Кабалье стала музыкальной визитной карточкой этого чудесного города.

Концерт, который нельзя пропустить

На этом концерте вы услышите органные и оркестровые версии легендарных хитов, которые завоевали мир. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая не оставит равнодушными ни одного зрителя!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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