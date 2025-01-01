Меню
Симфонические хиты при свечах. Рождественский концерт в Галерее
Билеты от 2600₽
Симфонические хиты при свечах. Рождественский концерт в Галерее

Симфонические хиты при свечах. Рождественский концерт в Галерее

6+
Возраст 6+
Билеты от 2600₽

О концерте

Рождественский концерт: волшебство музыки

Рождество — это время ожидания чуда, полное праздничного оживления и яркой суеты. Одним из главных атрибутов этого радостного сезона являются подарки, сделанные с любовью. Мы приглашаем вас на особенный концерт, который станет настоящим сюрпризом для наших любимых слушателей.

Звучание оркестра

В великолепной программе концерта собраны сочинения гениальных композиторов. Это уникальная возможность насладиться музыкой, которая соединяет ушедшие эпохи и наши дни. Звучание оркестра наполнит пространство галереи и создаст атмосферу настоящего праздника.

Праздничное настроение

Мы надеемся, что светлое настроение, которое подарит этот концерт, останется в ваших душах надолго. Присоединяйтесь к нам в этот удивительный вечер, и пусть музыка станет вашим лучшим подарком в этот волшебный период!

4 января воскресенье 17:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 2600 ₽

Январь
4 января воскресенье
17:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 2600 ₽

