Симфонические хиты при свечах. Музыка великих: Вивальди, Гендель, Паганини
О концерте/спектакле

Вечер барочной музыки: "Жемчужины" Вивальди, Генделя и Паганини

Приглашаем вас провести вечер на концерте, где вы услышите шедевры великих гениев. Век барокко оставил неизгладимый след в мировой культуре, и его выдающийся представитель Антонио Вивальди задал высокие стандарты, неподвластные времени и меняющимся модным веяниям. Произведения Вивальди продолжают завораживать и очаровывать слушателей, побуждая к размышлениям о вечных ценностях. Как говорит одна из версий, слово «барокко» происходит от португальского «perola barroca» — «жемчужина необычной формы». Сегодня мы приглашаем вас насладиться настоящей "жемчужиной" композиторского и исполнительского мастерства!

Гениальность музыкантов

Георг Фридрих Гендель, один из самых знаменитых подданных британской короны, говорил: «Мне было бы досадно, если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель - делать их лучше!» Ференц Лист с восторгом утверждал: «Найдётся ли ещё один такой художник… которого весь мир в своём восторженном поклонении признал бы королём всех художников!»

Паганини, известный своим уникальным мастерством, виртуозно играл не только на струнах любимой скрипки работы Гварнери, но и на мандолине и гитаре. Его слава сияет «ярким солнечным блеском» уже более двух столетий. Фантастический дар Паганини, его непростая личная история и известное многолетнее посмертное «противостояние» с клириками возвели его в ранг легенд.

Исполнение шедевров

Сегодня великолепные произведения великого итальянца прозвучат в исполнении Московского камерного оркестра и известного скрипача Сергея Поспелова, которого музыкальные критики часто называют «русским Паганини». Мы уверены, что вечер подарит вам много настоящих "жемчужин" композиторского и исполнительского мастерства!

Приходите и убедитесь, что вдохновенная музыка XVII-XVIII веков всё так же волнующе прекрасна и актуальна в нашем XXI веке.

26 октября
Петровский путевой дворец Москва, Ленинградский просп., 40
17:00 от 4500 ₽

