Симфонические хиты при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Вивальди. Лето. Чайковский. Серенада

Вечер классической музыки: шедевры, завоевавшие мир

Вы услышите знаменитые сочинения, которые принято называть популярной классикой. Эта музыка, написанная в разное время, в разных странах и жанрах, продолжает покорять сердца публики и пользуется неизменной любовью во всем мире на протяжении многих столетий.

Сегодняшний вечер, наполненный переливами звука и цвета, посвящен шедеврам классики. Одним из наиболее известных и любимых композиторов стал блистательный венецианец Антонио Вивальди. Он является создателем concerto grosso и утвердил поныне актуальную 3-частную форму инструментального концерта с виртуозной партией солиста. Вивальди также был выдающимся скрипачом, педагогом и необычайно одарённым композитором и импровизатором.

Четыре времени года

Трудно найти любителя классической музыки, который не слышал бы легендарное сочинение Вивальди «Четыре времени года». Оно стало «визитной карточкой» музыкального барокко и источником вдохновения для многих композиторов в последующие времена.

Маленькая ночная серенада

Неизвестна история создания одного из самых узнаваемых произведений Вольфганга Амадея Моцарта — серенады №13, более знакомой как «Маленькая ночная серенада». По мнению музыковедов, это произведение, первоначально состоявшее из пяти частей, могло быть написано на заказ для летних концертов на природе.

Величие классической музыки

Веками величие этой музыки остаётся бесспорным. Желание слушать и исполнять замечательные токкаты, концерты и серенады продолжает волновать сердца зрителей. Наш концерт — прекрасная возможность осуществить это желание.