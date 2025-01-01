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Симфонические хиты при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Вивальди. Лето. Чайковский. Серенада
Билеты от 4500₽
Киноафиша Симфонические хиты при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Вивальди. Лето. Чайковский. Серенада

Симфонические хиты при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Вивальди. Лето. Чайковский. Серенада

6+
Возраст 6+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Симфонические хиты при свечах: Вечер классической музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт «Симфонические хиты при свечах», где прозвучат шедевры классической музыки от великих композиторов. В программе вечера - произведения, которые уже на протяжении многих веков покоряют сердца слушателей по всему миру.

Знакомство с композиторами

Среди исполнителей вечера - блистательный венецианец Антонио Вивальди, чей вклад в музыкальную культуру сложно переоценить. Он является создателем concerto grosso и утвердил 3-частную форму инструментального концерта с виртуозной партией солиста. Его легендарное произведение «Четыре времени года» стало визитной карточкой музыкального барокко и источником вдохновения для многих композиторов.

Не менее известен и Вольфганг Амадей Моцарт, чье произведение серенада №13, более знакомое как «Маленькая ночная серенада», окутано тайнами своего создания. По предположениям музыковедов, она была написана на заказ для летних концертов на свежем воздухе и состоит из пяти частей. Эта музыка продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей на протяжении веков.

Программа вечера

В программе концерта также прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского. Наш вечер - это возможность насладиться великолепными токкатами, концертами и серенадой в исполнении:

  • Лауреатов международных конкурсов
  • Московского камерного оркестра
  • Художественного руководителя и дирижёра Сергея Поспелова

Не упустите шанс окунуться в мир великолепной классической музыки и насладиться неповторимой атмосферой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Петровский путевой дворец Москва, Ленинградский просп., 40
17:00 от 4500 ₽

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