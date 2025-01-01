Симфонические хиты при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Мендельсон. Сон в летнюю ночь. Бах. Токката и фуга ре минор

Музыкальный вечер под сводами собора: Классика, которая вдохновляет

Вас ждёт встреча с давно знакомыми, но всегда неизменно прекрасными музыкальными произведениями. Вы услышите выдающиеся сочинения, которые давно завоевали любовь публики и продолжают радовать зрителей по всему миру.

Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта

«Маленькая ночная серенада» — яркий образец лёгкого жанра классической эпохи и одно из самых известных произведений Моцарта. Написанная 10 августа 1787 года, она появилась вскоре после «Свадьбы Фигаро» и перед тремя последними симфониями композитора.

Интересно, что оркестровые серенады в то время часто писались на заказ, но имя заказчика этого произведения, к сожалению, не сохранилось. Также исчез менуэт, который звучал между первой и второй частями. Однако сохранившиеся четыре части (Allegro, романс, менуэт и рондо) остаются абсолютными шедеврами.

Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха

Неопределённость окружает одно из самых популярных сочинений Баха — токкату и фугу ре минор. В последние десятилетия XX века авторство этого произведения стало предметом споров, и исследователи до сих пор расходятся во мнениях о времени его написания. Оригинал нотного текста утерян, а первая публикация, основанная на рукописной копии немецкого органиста Иоганнеса Рингка, появилась только в 1833 году благодаря усилиям Феликса Мендельсона.

Увертюра к «Сну в летнюю ночь» Феликса Мендельсона

Поэзия природы и её вечная загадка более чем через столетие после Вивальди вдохновила ещё одного гения — Феликса Мендельсона. Он создал увертюру, основанную на пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь», что ознаменовало его переход к творческой зрелости. Спустя 17 лет, находясь на пике славы, композитор возвращается к своему юношескому опусу и добавляет новые части.

Спектакль «Сон в летнюю ночь», сопровождаемый музыкой Мендельсона, с огромным успехом ставится в октябре 1843 года к дню рождения прусского монарха. Увертюра столь же сказочно виртуозна, как и фантастический сюжет английского классика. В этот вечер прозвучит «Скерцо» — одна из самых известных частей этой знаменитой увертюры.