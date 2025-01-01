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Симфонические хиты при свечах. Итальянские каникулы: Вивальди, Тартини, Паганини
Билеты от 4500₽
Киноафиша Симфонические хиты при свечах. Итальянские каникулы: Вивальди, Тартини, Паганини

Симфонические хиты при свечах. Итальянские каникулы: Вивальди, Тартини, Паганини

6+
Возраст 6+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Италия в сердце Москвы: Концерт, который перенесет вас в теплые края

Возможно ли отправиться в Италию, не покидая Москвы? Этот вопрос волнует многих любителей искусства и путешествий. При мысли об этой чудесной стране мы вспоминаем яркое солнце, жизнерадостный характер, спелый виноград, молодое вино, зажигательную тарантеллу и высокое искусство. Это касается как современного дизайна, так и неповторимого итальянского кинематографа, не говоря уже о гениальных творениях эпохи Возрождения.

Музыкальное наследие Италии

Три выдающихся композитора, подаривших скрипке своё вдохновение, согреют ваши сердца божественными звуками. Отголоски легендарной эпохи звучат в творчестве итальянских классиков, среди которых особое место занимают:

  • Антонио Вивальди – знаменитый венецианец, известный своими яркими и мелодичными произведениями.
  • Николо Паганини – легендарный виртуоз, чьи композиции поразили не одно поколение слушателей.
  • Джузеппе Тартини – композитор и скрипач, оставивший значительное наследие в музыке.

Их замечательные сочинения прозвучат на концерте, который станет настоящим погружением в атмосферу Италии.

Концерт как первый шаг к Италии

Так возможно ли, не покидая Москвы, отправиться в Италию? Да! Этот концерт, который состоится в середине лета, станет вашим первым шагом на пути к долгожданной встрече с великолепной, любимой многими страной. Не упустите шанс ощутить магию итальянской музыки и культуры прямо в сердце столицы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Петровский путевой дворец Москва, Ленинградский просп., 40
15:00 от 4500 ₽

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