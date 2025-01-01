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Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Темный рыцарь, Титаник
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Темный рыцарь, Титаник

Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Темный рыцарь, Титаник

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт киномузыки: мелодии, живущие вне экранов

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке — удивительному жанру, который возник благодаря кинематографу. Трудно представить шедевры кино без музыкального сопровождения: музыка передаёт то, что реально (хоть и невидимо) существует в кадре, воздействуя на наши чувства и подсознание.

Если лишить видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, результат будет значительно обеднён. Однако стоит отметить, что музыка кино, исполненная в концертном зале, становится самодостаточной. Знаменитые, а порой и легендарные темы, давно перешагнули границы экранов и продолжают восхищать не только завзятых киноманов, но и всех истинных ценителей хорошей музыки.

Мастера звука

Композиторы, создавшие эти шедевры, вложили в свои произведения талант и страсть к искусству. Вы услышите широко известные сочинения, которые напомнят о великолепных фильмах и, безусловно, подарят вам прекрасное настроение.

Атмосфера романтики

Окунитесь в атмосферу романтики и музыки, зарядитесь позитивными эмоциями! Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых мелодий, которые сделали кино ещё более волшебным.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

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