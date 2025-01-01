Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Оппенгеймер, Трон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Оппенгеймер, Трон

Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Оппенгеймер, Трон

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт киномузыки: магия звукового сопровождения

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке – жанру, который возник благодаря искусству кино. Музыка становится неотъемлемой частью фильмов, передавая чувства и эмоции, которые невозможно выразить словами. Представьте себе шедевры кино без их музыкального сопровождения! Без этих звуковых шедевров фильмы теряют свою глубину и атмосферу.

Звук и образ: симбиоз искусства

Музыка, написанная для кино, давно вышла за рамки экранов и стала самостоятельным произведением. Многие мелодии, созданные великими композиторами, уже стали легендами. Они восхищают не только киноманов, но и всех, кто ценит хорошую музыку. Композиторы вкладывают в свои работы талант и страсть, создавая незабываемые звуковые полотна.

Вечер, полный эмоций

В этот вечер в исполнении оркестра и органа прозвучат известные произведения, которые напомнят о великолепных фильмах и подарят вам непередаваемое настроение. Окунитесь в романтичную атмосферу, впитайте позитивные эмоции и наслаждайтесь музыкальными шедеврами, которые оживляют кадры и дарят вдохновение.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Джаз
Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре
10 августа в 21:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы
16+
Эстрада
Елена Ваенга. Гала-концерт к Юбилею Великой Победы
6 октября в 19:00 Кремлевский дворец
от 3000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
6 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше