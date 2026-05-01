Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles

Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Звуки рок-легенд в Кафедральном соборе

Фонд Бельканто приглашает вас на уникальный концерт в Кафедральный собор святых Петра и Павла. В программе — симфонические хиты рок-групп от Pink Floyd до Scorpions. Под старинными сводами собора прозвучит оркестр и исторический орган фирмы Зауэр.

Музыка, заполнившая все уголки мира

Вы услышите несравненные композиции культовых рок-групп, каждая из которых сделала значимый вклад в мир музыки. Scorpions прославились своими лирическими рок-балладами, которые полюбились поклонникам по всему миру, включая нашу страну. Pink Floyd же занимают почетные места в списках «лучших групп всех времен» благодаря своему новаторскому подходу и влиянию на множество артистов.

Влияние на музыку и исполнителей

Можно смело утверждать, что судьбы многих артистов могли бы сложиться иначе, если бы не влияние The Beatles. Эта легендарная группа оставила глубокий след в сердцах современников и вдохновила множество исполнителей на творчество. Новаторство и оригинальное звучание этих рок-банд сделали их композиции узнаваемыми и любимыми во всём мире.

Яркие эмоции и незабываемая атмосфера

Знакомая музыка, исполненная на органе в акустике лютеранского собора, подарит вам уникальные эмоции и заряд энергии, который захватит вас с первых нот.

Исполнители концерта

  • Мультимедийная инсталляция Вальтруд Шмидт
  • Лауреаты международных конкурсов
  • Иван Ипатов — орган
  • Камерный оркестр «Антонио»
  • Художественный руководитель и дирижер Антон Паисов

Обращаем ваше внимание: в секторах правого и левого нефа, а также на правом и левом балконе обзор частично либо полностью ограничен из-за наличия колонн. Это может повлиять на стоимость мест.

Купить билет на концерт Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles

Помощь с билетами
Май
30 мая суббота
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

Фотографии

Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles

В ближайшие дни

Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
6+
Блюз

Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки

27 мая в 20:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда». ГАСК, дирижёр — В. Полянский
12+
Классическая музыка

Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда». ГАСК, дирижёр — В. Полянский

17 июня в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Вечер при свечах в Коломенском. Великие романтики: Шопен и Шуман
12+
Классическая музыка

Вечер при свечах в Коломенском. Великие романтики: Шопен и Шуман

31 мая в 17:00 Театральная хоромина
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше