Симфонические хиты. Орган и Рок: Pink Floyd, Scorpions, The Beatles

Звуки рок-легенд в Кафедральном соборе

Фонд Бельканто приглашает вас на уникальный концерт в Кафедральный собор святых Петра и Павла. В программе — симфонические хиты рок-групп от Pink Floyd до Scorpions. Под старинными сводами собора прозвучит оркестр и исторический орган фирмы Зауэр.

Музыка, заполнившая все уголки мира

Вы услышите несравненные композиции культовых рок-групп, каждая из которых сделала значимый вклад в мир музыки. Scorpions прославились своими лирическими рок-балладами, которые полюбились поклонникам по всему миру, включая нашу страну. Pink Floyd же занимают почетные места в списках «лучших групп всех времен» благодаря своему новаторскому подходу и влиянию на множество артистов.

Влияние на музыку и исполнителей

Можно смело утверждать, что судьбы многих артистов могли бы сложиться иначе, если бы не влияние The Beatles. Эта легендарная группа оставила глубокий след в сердцах современников и вдохновила множество исполнителей на творчество. Новаторство и оригинальное звучание этих рок-банд сделали их композиции узнаваемыми и любимыми во всём мире.

Яркие эмоции и незабываемая атмосфера

Знакомая музыка, исполненная на органе в акустике лютеранского собора, подарит вам уникальные эмоции и заряд энергии, который захватит вас с первых нот.

Исполнители концерта

Мультимедийная инсталляция Вальтруд Шмидт

Лауреаты международных конкурсов

Иван Ипатов — орган

Камерный оркестр «Антонио»

Художественный руководитель и дирижер Антон Паисов

Обращаем ваше внимание: в секторах правого и левого нефа, а также на правом и левом балконе обзор частично либо полностью ограничен из-за наличия колонн. Это может повлиять на стоимость мест.