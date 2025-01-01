Меню
Симфонические хиты. Мировые рок‑баллады
Билеты от 1800₽
12+
О концерте/спектакле

Уникальный вечер рок-классики

Мы приглашаем вас провести этот вечер под звуки несравненных композиций культовых рок-групп от Queen до Pink Floyd. Каждый из этих талантливых коллективов оставил свой след в истории музыки, покорив сердца миллионов меломанов по всему миру.

Звучание рок-легенд

Без Metallica невозможно представить хард-рок и хэви-металл. Их мощные рифы и драматические тексты определили целые поколения поклонников. Scorpions, в свою очередь, стали символом лирической рок-баллады, представив незаб忘имые хиты, которые зазвучали во многих странах, в том числе и в нашей.

Иконы музыки

Фредди Меркьюри и Queen не просто сделали громкие хиты; они перевернули представление о поп-культуре. Их новаторский подход и оригинальное звучание сделали композиции неподражаемыми и незабываемыми. Кроме того, Pink Floyd по праву занимает топовые позиции в списках «лучших групп всех времен» благодаря своему экспериментальному звучанию и концептуальным альбомам, оказавшим огромное влияние на многих исполнителей.

Концерт, который нельзя пропустить

В этом уникальном концерте знакомые мелодии прозвучат в исполнении органа и оркестра. Это гарантирует поистине незабываемые впечатления, которые зацепят каждого зрителя. Погрузитесь в атмосферу великой музыки и откройте для себя рок в новом свете!

Ноябрь
2 ноября воскресенье
19:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1800 ₽

