Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Титаник, Король Лев
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Титаник, Король Лев

Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Титаник, Король Лев

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Удивительное путешествие в мир киномузыки

Приглашаем вас на концерт, посвящённый киномузыке – уникальному жанру, который, безусловно, обязан своим рождением кинематографу. Трудно представить шедевры кино без музыкального сопровождения. Лишив видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, мы бы обеднили результат!

Однако музыка кино, исполненная в концертном зале, становится самодостаточным произведением искусства. Знаменитые, а порой и легендарные темы уверенно перешагнули границы экранного поля и по-прежнему восхищают не только завзятых киноманов, но и всех истинных ценителей качественной музыки.

Волшебство великих композиторов

Композиторы с мировым именем вложили в эти музыкальные шедевры свой талант и страсть к искусству. Исполнение популярных саундтреков большими оркестрами – это давняя традиция, обладающая особым очарованием и притягательностью.

Уникальный орган и атмосфера

В рамках концерта также прозвучит уникальный старинный орган Кафедрального собора святых Петра и Павла. Вы сможете услышать широко известные композиции, которые напомнят вам о великолепных фильмах и несомненно подарят отличное настроение.

Приходите и окунитесь в романтичную атмосферу, зарядитесь позитивными эмоциями! Погрузитесь в чудесный мир музыки, где каждое произведение рассказывает свою уникальную историю.

Декабрь
19 декабря пятница
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

