Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Король Лев, Парк Юрского периода
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыка кино: волшебство в соборе

Концерт посвящён киномузыке – удивительному жанру, рождением своим обязанному кинематографу. Трудно представить шедевры кино без музыки. Если лишить видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, результат станет значительно беднее!

Однако музыка кино, исполненная в концертном зале, оказывается самодостаточной. Знаменитые, а порой и ставшие легендарными темы давно перешагнули границы экрана, восхищая не только заядлых киноманов, но и всех истинных ценителей хорошей музыки. Композиторы, создавшие эти шедевры, вложили в них свой талант и страсть к искусству.

Очарование оркестрового исполнения

Исполнение популярных саундтреков большими оркестрами имеет давнюю традицию и запоминающееся очарование. В ходе концерта также прозвучит уникальный старинный орган Кафедрального собора святых Петра и Павла, добавляя атмосферности и глубины каждому произведению.

Погружение в атмосферу кино

Вы услышите широко известные сочинения, которые напомнят вам о великолепных фильмах и безусловно подарят отличное настроение. Окунитесь в романтичную атмосферу, зарядитесь позитивными эмоциями!

Ноябрь
21 ноября пятница
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
