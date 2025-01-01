Меню
Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Король Лев, Парк Юрского периода
Билеты от 1000₽
Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Король Лев, Парк Юрского периода

Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Король Лев, Парк Юрского периода

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт, посвящённый киномузыке в соборе

Концерт, посвящённый киномузыке, - это удивительное событие, где музыка, рождённая для кино, оживает на концертной сцене. Трудно представить шедевры кино без музыкального сопровождения. Музыка, исполняемая в концертном зале, становится самодостаточной и способна передать те же эмоции и переживания, что и видеоряд.

Легендарные темы и их создатели

Знаменитые темы, а порой и ставшие легендарными, вышли за пределы экрана и пленяют сердца не только киноманов, но и всех истинных ценителей музыки. Композиторы мирового уровня вложили в свои шедевры талант и страсть к искусству, создавая произведения, которые по сей день вызывают восхищение.

Традиция больших оркестров

Исполнение популярных саундтреков большими оркестрами имеет долгую традицию, и этот процесс обладает особым очарованием. А сочетание музыки с уникальным звуком старинного органа Кафедрального собора святых Петра и Павла добавляет этому концерту неповторимую атмосферу.

Ожидаемые произведения

На концерте прозвучат широко известные сочинения, которые напомнят о великолепных фильмах и создадут отличное настроение. Приглашаем вас окунуться в романтичную атмосферу и зарядиться положительными эмоциями!

Расписание

10 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

