Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Король Лев, Парк Юрского периода

Концерт, посвящённый киномузыке в соборе

Концерт, посвящённый киномузыке, - это удивительное событие, где музыка, рождённая для кино, оживает на концертной сцене. Трудно представить шедевры кино без музыкального сопровождения. Музыка, исполняемая в концертном зале, становится самодостаточной и способна передать те же эмоции и переживания, что и видеоряд.

Легендарные темы и их создатели

Знаменитые темы, а порой и ставшие легендарными, вышли за пределы экрана и пленяют сердца не только киноманов, но и всех истинных ценителей музыки. Композиторы мирового уровня вложили в свои шедевры талант и страсть к искусству, создавая произведения, которые по сей день вызывают восхищение.

Традиция больших оркестров

Исполнение популярных саундтреков большими оркестрами имеет долгую традицию, и этот процесс обладает особым очарованием. А сочетание музыки с уникальным звуком старинного органа Кафедрального собора святых Петра и Павла добавляет этому концерту неповторимую атмосферу.

Ожидаемые произведения

На концерте прозвучат широко известные сочинения, которые напомнят о великолепных фильмах и создадут отличное настроение. Приглашаем вас окунуться в романтичную атмосферу и зарядиться положительными эмоциями!