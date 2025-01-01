Симфонические хиты. Феличита. Шедевры Челентано, Тото Кутуньо, Аль Бано, Поля Мориа, Стинга

Музыкальный вечер с легендами: Гранд-оркестр и Гордон Самнер

В этом концерте прозвучат композиции, известные нам с детства. Гранд-оркестр, созданный Полем Мориа в 1965 году, завоевал уникальное звучание и стал эталоном эстрадного исполнительства. Мастера музыки многократно гастролировали по всему миру и установили рекорды посещаемости концертов, радуя зрителей своим искусством.

Ярким представителем нового поколения исполнителей является Гордон Самнер, более известный как Sting. Его впечатляющая карьера, охватывающая несколько десятилетий, оставила неизгладимый след в мире поп-музыки. Хиты, такие как “Every Breath You Take”, звучали в американских радиопередачах более 10 миллионов раз, что подчеркивает их бессмертную популярность.

Музыкальные хиты, проверенные временем

Мир прекрасно знает этих великих музыкантов. Их композиции остаются на вершине популярности, а их магия продолжает завораживать миллионы поклонников. Во время концерта вы сможете услышать как органные, так и оркестровые версии известных хитов, которые завоевали сердца слушателей по всему миру.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Убедитесь, что эти мелодии не оставят вас равнодушными!