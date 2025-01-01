Симфонические хиты. Бетховен VS Prodigy

Забудьте о скучных академиках во фраках! Готовьтесь к эпической битве, где бессмертная Пятая симфония Бетховена сталкивается с бунтарским гимном «Firestarter» от Prodigy. Это не концерт, а революция на сцене, где классика получает мощнейший заряд рока.
«Симфонические твари» — это команда виртуозов, мультиформатный оркестр из Петербурга, который переосмысляет классику, стирая границы между филармонией и рок-клубом. Каждый концерт — это непредсказуемое шоу, полное драйва и эмоций.
Аранжировки оркестра — это взрывная смесь виртуозного мастерства, бешеных ритмов и оглушительного звука гигантского гонга. Вы услышите, как Бизе обретает драйв джаза, а Чайковский звучит с мощью андеграундного рока. Каждый номер заставляет зрителей кипеть от энергии!
Это не просто вечер классической музыки. Это культурный взрыв, который изменит ваше восприятие симфонической музыки. Почувствуйте адреналин от этого музыкального противостояния!
Станьте свидетелем главного культурного события этого сезона!