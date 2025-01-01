Меню
Симфонические хиты. Бетховен VS Prodigy
12+
О концерте/спектакле

Симфоническое сражение: классика против рока

Забудьте о скучных академиках во фраках! Готовьтесь к эпической битве, где бессмертная Пятая симфония Бетховена сталкивается с бунтарским гимном «Firestarter» от Prodigy. Это не концерт, а революция на сцене, где классика получает мощнейший заряд рока.

Что такое «Симфонические твари»?

«Симфонические твари» — это команда виртуозов, мультиформатный оркестр из Петербурга, который переосмысляет классику, стирая границы между филармонией и рок-клубом. Каждый концерт — это непредсказуемое шоу, полное драйва и эмоций.

Авторские аранжировки

Аранжировки оркестра — это взрывная смесь виртуозного мастерства, бешеных ритмов и оглушительного звука гигантского гонга. Вы услышите, как Бизе обретает драйв джаза, а Чайковский звучит с мощью андеграундного рока. Каждый номер заставляет зрителей кипеть от энергии!

Забудьте о правилах

Это не просто вечер классической музыки. Это культурный взрыв, который изменит ваше восприятие симфонической музыки. Почувствуйте адреналин от этого музыкального противостояния!

Информация о концерте

  • Исполнители: Оркестр «Симфонические твари»
  • Художественный руководитель: Борис Никонов, композитор и аранжировщик
  • Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта
  • Возрастное ограничение: концерт предназначен для зрителей старше 12 лет

Станьте свидетелем главного культурного события этого сезона!

В других городах
Октябрь
4 октября суббота
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 1200 ₽

Фотографии

Симфонические хиты. Бетховен VS Prodigy Симфонические хиты. Бетховен VS Prodigy Симфонические хиты. Бетховен VS Prodigy Симфонические хиты. Бетховен VS Prodigy Симфонические хиты. Бетховен VS Prodigy

