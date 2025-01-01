Спектакль Симфоническая сказка "Снежная королева"

Проект «Новая сказка» готов вам представить удивительное музыкально-театрализованное представление — «Снежная королева». Это уникальная интерпретация знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена под музыку великих классиков, таких как Вивальди, Чайковский и Григ.
«Снежная королева» — это не просто спектакль, а целое аудиовизуальное действо, которое перенесет вас на заснеженные просторы далёкого Севера. Здесь царят трескучие морозы, бушуют снежные бури, а сердца героев горят ярким пламенем даже в самые холодные дни. Хореографические номера и авторская анимация добавляют динамики и волшебства в композицию.
Премьера спектакля состоялась в 2024 году, и с первого сезона он завоевал зрительские симпатии, демонстрируя полные залы на сценах различных городов России. Театр классической музыки «Новая сказка» — это не только виртуозные музыканты, но и талантливые актёры-сказочники, которые оживляют историю на ваших глазах.