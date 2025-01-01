Меню
Симфоническая сказка "Снежная королева"
Билеты от 300₽
Киноафиша Симфоническая сказка "Снежная королева"

Спектакль Симфоническая сказка "Снежная королева"

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Симфоническая сказка для детей в «Зарядье»

Проект «Новая сказка» готов вам представить удивительное музыкально-театрализованное представление — «Снежная королева». Это уникальная интерпретация знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена под музыку великих классиков, таких как Вивальди, Чайковский и Григ.

Команда творцов

  • Автор сценария и художественный руководитель проекта: Константин Уваров, контрабас
  • Рассказчик-сказочник: Пётр Дельнов, альт
  • Главный художник: Марина Уварова, скрипка
  • Продюсер: Иван Донцов
  • Художник по костюмам: Мария Великоредчанина
  • Художник-иллюстратор: Елена Бруклис
  • Анимация: Алексей Захаров
  • Декорации и реквизит: Владимир Токарев

О спектакле

«Снежная королева» — это не просто спектакль, а целое аудиовизуальное действо, которое перенесет вас на заснеженные просторы далёкого Севера. Здесь царят трескучие морозы, бушуют снежные бури, а сердца героев горят ярким пламенем даже в самые холодные дни. Хореографические номера и авторская анимация добавляют динамики и волшебства в композицию.

Успех и признание

Премьера спектакля состоялась в 2024 году, и с первого сезона он завоевал зрительские симпатии, демонстрируя полные залы на сценах различных городов России. Театр классической музыки «Новая сказка» — это не только виртуозные музыканты, но и талантливые актёры-сказочники, которые оживляют историю на ваших глазах.

Купить билет на спектакль Симфоническая сказка "Снежная королева"

Помощь с билетами
Декабрь
6 декабря суббота
12:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 300 ₽
7 декабря воскресенье
12:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 300 ₽
15:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 300 ₽

