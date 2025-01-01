Симфоническая сказка «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф»

Волшебная история о Нарнии

На сцене Зала Зарядье оживёт волшебная история о приключениях детей, которые попадают через платяной шкаф в таинственную страну Нарнию. Нарния долгое время находится под заклятьем Белой Колдуньи, из-за которой в стране вечно царствует мгла и никогда не бывает весны. С помощью Аслана — величественного льва — героям удаётся спасти Нарнию и свергнуть Белую Колдунью. В стране наконец завершается столетняя зима, а дети становятся правителями волшебной Нарнии.

Творческая команда

Автор сценария и режиссёр — Константин Рычков

Михаил Башкатов, художественное слово

Лилия Чистина, песочная анимация

Соло на флейте — Элен Вирабян

Московский камерный оркестр Musica viva

Дирижёр — Алексей Верещагин

Особенности исполнения

Удивительную историю поможет рассказать песочная анимация, которая по-новому представит героев Клайва Льюиса.