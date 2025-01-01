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Симфоническая сказка «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф»
Билеты от 300₽
Киноафиша Симфоническая сказка «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф»

Симфоническая сказка «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф»

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Волшебная история о Нарнии

На сцене Зала Зарядье оживёт волшебная история о приключениях детей, которые попадают через платяной шкаф в таинственную страну Нарнию. Нарния долгое время находится под заклятьем Белой Колдуньи, из-за которой в стране вечно царствует мгла и никогда не бывает весны. С помощью Аслана — величественного льва — героям удаётся спасти Нарнию и свергнуть Белую Колдунью. В стране наконец завершается столетняя зима, а дети становятся правителями волшебной Нарнии.

Творческая команда

  • Автор сценария и режиссёр — Константин Рычков
  • Михаил Башкатов, художественное слово
  • Лилия Чистина, песочная анимация
  • Соло на флейте — Элен Вирабян
  • Московский камерный оркестр Musica viva
  • Дирижёр — Алексей Верещагин

Особенности исполнения

Удивительную историю поможет рассказать песочная анимация, которая по-новому представит героев Клайва Льюиса.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
12:00 от 300 ₽

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