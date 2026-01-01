СимфоМультимедия «От аниме до K-pop» в Концертном зале «Моспродюсер»

В Концертном зале «Моспродюсер» пройдет уникальное событие — симфоМультимедия «От аниме до K-pop». Это музыкальный проект, который объединяет популярные саундтреки из известных аниме и популярные хиты K-pop.

Музыкальная программа

В программе запланированы композиции из таких аниме, как:

«Магическая битва»

«Атака Титанов»

«Наруто»

«Евангелион»

«Дандадан»

«Тетрадь смерти»

«Токийский гуль»

«Эльфийская песнь»

«Клинок рассекающий демонов»

«Сэйлор мун»

«Человек-бензопила»

Кроме того, зрители смогут насладиться треками популярных K-pop исполнителей, таких как Blackpink, BTS и ROSE вместе с Bruno Mars.

Исполнители

Композиции на сцене представят оркестр Nella Musica Orchestra и вокальный ансамбль Nella Voice. Это событие станет настоящим праздником для поклонников аниме и любителей K-pop музыки.