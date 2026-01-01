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Симфокино: магия саундтреков
Киноафиша Симфокино: магия саундтреков

Симфокино: магия саундтреков

6+
Возраст 6+

О концерте

Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии

Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии был создан 6 сентября 2006 года в результате слияния филармонического камерного оркестра и оркестра эстрадно-джазовой музыки Екатеринодар-бэнд.

Под управлением талантливых музыкантов Вадима Кузьминского и Михаила Готлиба, оркестр расширил свои художественно-музыкальные возможности, исполняя произведения различных жанров. В репертуаре коллектива можно услышать как классическую и оперную музыку, так и киномузыку и эстрадно-джазовые композиции.

Этот концерт представляет собой уникальную возможность насладиться разнообразием звучания и мощью симфонической музыки. Не упустите шанс окунуться в магию саундтреков, которые стали неотъемлемой частью киноискусства!

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В других городах
Сентябрь
3 сентября четверг
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

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