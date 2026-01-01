Симфокино: магия саундтреков

Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии

Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии был создан 6 сентября 2006 года в результате слияния филармонического камерного оркестра и оркестра эстрадно-джазовой музыки Екатеринодар-бэнд .

Под управлением талантливых музыкантов Вадима Кузьминского и Михаила Готлиба, оркестр расширил свои художественно-музыкальные возможности, исполняя произведения различных жанров. В репертуаре коллектива можно услышать как классическую и оперную музыку, так и киномузыку и эстрадно-джазовые композиции.

Этот концерт представляет собой уникальную возможность насладиться разнообразием звучания и мощью симфонической музыки. Не упустите шанс окунуться в магию саундтреков, которые стали неотъемлемой частью киноискусства!