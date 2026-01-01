Концертная программа в Екатерининском собрании

Концертная программа «Симфоджаз: зона комфорта» пройдет на сцене театрально-концертного зала Екатерининское собрание. Это уникальное музыкальное событие объединяет элементы академической симфонической музыки и свободной джазовой импровизации.

Атмосфера элегантного отдыха

Зрителей ждет незабываемая атмосфера элегантного музыкального отдыха без строгих жанровых рамок. Концерт позволит слушателям расслабиться и насладиться звучанием разнообразных музыкальных стилей.

Выступление Эстрадно-симфонического оркестра

На сцене выступит Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и дирижера Андрея Медведева. Оркестр, известный своим мастерством и разнообразием репертуара, подарит зрителям истинное музыкальное наслаждение.

Звезды сцены

В программе примут участие известные петербургские исполнители Антон Авдеев и Ана Агрба. Их профессионализм и харизма сделают вечер особенным и незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!