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Симфоджаз. Зона комфорта
Киноафиша Симфоджаз. Зона комфорта

Симфоджаз. Зона комфорта

6+
Возраст 6+

О концерте

Концертная программа в Екатерининском собрании

Концертная программа «Симфоджаз: зона комфорта» пройдет на сцене театрально-концертного зала Екатерининское собрание. Это уникальное музыкальное событие объединяет элементы академической симфонической музыки и свободной джазовой импровизации.

Атмосфера элегантного отдыха

Зрителей ждет незабываемая атмосфера элегантного музыкального отдыха без строгих жанровых рамок. Концерт позволит слушателям расслабиться и насладиться звучанием разнообразных музыкальных стилей.

Выступление Эстрадно-симфонического оркестра

На сцене выступит Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и дирижера Андрея Медведева. Оркестр, известный своим мастерством и разнообразием репертуара, подарит зрителям истинное музыкальное наслаждение.

Звезды сцены

В программе примут участие известные петербургские исполнители Антон Авдеев и Ана Агрба. Их профессионализм и харизма сделают вечер особенным и незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

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В других городах
Сентябрь
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Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
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