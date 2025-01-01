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Симфоджаз Ивана Васильева
Киноафиша Симфоджаз Ивана Васильева

Симфоджаз Ивана Васильева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Blue & Sentimental – Элегантность симфонической музыки и дерзость джаза

Приглашаем вас на уникальный концерт «Blue & Sentimental», который состоится в клубе Игоря Бутмана. Это событие обещает удивительное сочетание классической симфонической музыки и импровизационной свободы джаза, в исполнении талантливого Симфоджаза Ивана Васильева.

Что ждать от концерта?

«Blue & Sentimental» – это не просто музыкальный проект, а настоящий музыкальный эксперимент, где пересекаются разные жанры и стили. Иван Васильев, известный своим мастерством и выразительностью, создаёт атмосферу, которая захватывает дух и погружает зрителей в мир звуковых впечатлений.

Интересные факты о проекте

  • Название концерта «Blue & Sentimental» отсылает к известным джазовым стандартам, что подчеркивает связь с традициями жанра.
  • Иван Васильев – не только музыкант, но и композитор, который активно экспериментирует с формами и звуками.
  • Клуб Игоря Бутмана – известная площадка, где регулярно проходят выступления как известных, так и начинающих музыкантов.

Почему стоит посетить?

Если вы цените качественную музыку и хотите насладиться вечерним выступлением в компании единомышленников, «Blue & Sentimental» станет отличным выбором. Это шанс увидеть, как элегантность классики и дерзость джаза сливаются воедино, создавая незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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