Симфоджаз. Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительной школы
Симфоджаз. Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительной школы

6+
Возраст 6+

О концерте

Джазовый концерт с Денисом Мацуевым в Воронежском концертном зале

В Воронежском концертном зале пройдет уникальный джазовый концерт с участием знаменитого пианиста Дениса Мацуева и музыкантов разных поколений. В программе — импровизации на темы произведений классиков, таких как Эдвард Григ, Арам Хачатурян и Николай Римский-Корсаков, а также современные джазовые композиции. Дирижером выступит Юрий Ткаченко, а проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программа концерта

  • Увертюра
  • Импровизации Дениса Мацуева и Андрея Иванова на темы Эдварда Грига из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт»
  • Импровизации Андрея Иванова и Екатерины Мочаловой на тему танца с саблями из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна
  • Импровизации Андрея Иванова на тему «Полета шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова
  • «Улетай» — попурри на темы Александра Бородина и Пола Дезмонда. Симфоджазовая аранжировка Алексея Попкова
  • Баллада Байкальская самба
  • Иоганн Себастьян Ба — Масео Пинкард. «Шутка Джорджии Браун». Джазовая аранжировка Дениса Мацуева и Андрея Иванова. Оркестровка Алексея Попкова
  • Чик Кориа. Spain / «Испания»
  • Аркадий Шилклопер. Funkhorn
  • Камиль Сен-Санс. «Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных». Аранжировка Андрея Иванова
  • Сергей Дрезнин. Импровизация на темы Исаака Дунаевского из к/ф «Цирк»
  • Андрей Иванов. «Фиеста»

Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей джаза и классической музыки, а также тех, кто ценит музыкальные эксперименты и диалог между различными жанрами.

Март
21 марта суббота
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 4500 ₽

