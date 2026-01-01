Симфоджаз. Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительной школы

Джазовый концерт с Денисом Мацуевым в Воронежском концертном зале

В Воронежском концертном зале пройдет уникальный джазовый концерт с участием знаменитого пианиста Дениса Мацуева и музыкантов разных поколений. В программе — импровизации на темы произведений классиков, таких как Эдвард Григ, Арам Хачатурян и Николай Римский-Корсаков, а также современные джазовые композиции. Дирижером выступит Юрий Ткаченко, а проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программа концерта

Увертюра

Импровизации Дениса Мацуева и Андрея Иванова на темы Эдварда Грига из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт»

Импровизации Андрея Иванова и Екатерины Мочаловой на тему танца с саблями из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна

Импровизации Андрея Иванова на тему «Полета шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова

«Улетай» — попурри на темы Александра Бородина и Пола Дезмонда. Симфоджазовая аранжировка Алексея Попкова

Баллада Байкальская самба

Иоганн Себастьян Ба — Масео Пинкард. «Шутка Джорджии Браун». Джазовая аранжировка Дениса Мацуева и Андрея Иванова. Оркестровка Алексея Попкова

Чик Кориа. Spain / «Испания»

Аркадий Шилклопер. Funkhorn

Камиль Сен-Санс. «Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных». Аранжировка Андрея Иванова

Сергей Дрезнин. Импровизация на темы Исаака Дунаевского из к/ф «Цирк»

Андрей Иванов. «Фиеста»

Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей джаза и классической музыки, а также тех, кто ценит музыкальные эксперименты и диалог между различными жанрами.