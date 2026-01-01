Симфоджаз. Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительной школы

Джазовый концерт с Денисом Мацуевым в Воронежском концертном зале
В Воронежском концертном зале пройдет уникальный джазовый концерт с участием знаменитого пианиста Дениса Мацуева и музыкантов разных поколений. В программе — импровизации на темы произведений классиков, таких как Эдвард Григ, Арам Хачатурян и Николай Римский-Корсаков, а также современные джазовые композиции. Дирижером выступит Юрий Ткаченко, а проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Программа концерта
- Увертюра
- Импровизации Дениса Мацуева и Андрея Иванова на темы Эдварда Грига из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт»
- Импровизации Андрея Иванова и Екатерины Мочаловой на тему танца с саблями из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна
- Импровизации Андрея Иванова на тему «Полета шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова
- «Улетай» — попурри на темы Александра Бородина и Пола Дезмонда. Симфоджазовая аранжировка Алексея Попкова
- Баллада Байкальская самба
- Иоганн Себастьян Ба — Масео Пинкард. «Шутка Джорджии Браун». Джазовая аранжировка Дениса Мацуева и Андрея Иванова. Оркестровка Алексея Попкова
- Чик Кориа. Spain / «Испания»
- Аркадий Шилклопер. Funkhorn
- Камиль Сен-Санс. «Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных». Аранжировка Андрея Иванова
- Сергей Дрезнин. Импровизация на темы Исаака Дунаевского из к/ф «Цирк»
- Андрей Иванов. «Фиеста»
Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей джаза и классической музыки, а также тех, кто ценит музыкальные эксперименты и диалог между различными жанрами.