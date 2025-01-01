Меню
Симфоджаз братьев Ивановых
Ансамбль братьев Ивановых с программой «Джаз на разных языках»

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает вас на уникальное музыкальное событие. Вечер, посвященный многообразию джаза, представит ансамбль братьев Ивановых с захватывающей программой «Джаз на разных языках».

Исполнители

На сцене выступят солисты:

  • Йоэль Гонсалес (Куба) – перкуссия
  • Полина Орбах (Москва) – вокал

Уникальность программы

Программа «Джаз на разных языках» подготовила для зрителей настоящий музыкальный калейдоскоп, где каждый трек звучит на своем языке и в уникальном стиле. Это не только живая исповедь джазовой музыки, но и встреча с различными культурами, которые находят свое отражение в каждом произведении.

О джазе и клубе

Джаз-клуб Игоря Бутмана – это не просто заведение, а настоящий храм джаза в Санкт-Петербурге. Здесь собираются ценители качественной музыки, а артисты каждый вечер дарят зрителям волшебство живого исполнения. Не упустите возможность насладиться вечерним концертом в теплой атмосфере клуба.

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

