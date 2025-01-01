Спектакль СимфоЦирк «О.Д.А.»

Клоунское содружество Anima Allegra представляет СимфоЦирк для взрослых и детей «О.Д.А.»

Клоунское содружество Anima Allegra («Радостная душа») приглашает на яркое представление, где звезды Санкт-Петербурга и Москвы, мастера театра Лицедеи и цирка du Soleil, соберутся под одной крышей. В программе — блистательная клоунада, пантомима, захватывающие трюки и магия, которые не оставят никого равнодушным.

Артисты на сцене

Наши исполнители — победители престижных мировых конкурсов магов и клоунов, выступающие в самых известных театрах и цирках мира. В их числе:

Роберт Городецкий

Валерий Кефт

Екатерина Дориченко

Юрий Михалик

Артём Малков

Пётр Дементьев

Марина Черемисова

Игорь Ярошевич

Ольга Козионова

Анна Орлова

Что вас ждет?

Спектакль подойдет для всей семьи — и для детей, и для взрослых. Это 90 минут искрометного юмора и удивительных номеров без перерыва. Прекрасные авторские костюмы и незабываемое шоу гарантируют вам положительные эмоции и огромное удовольствие.

Не упустите возможность!

Приходите и убедитесь сами: раз посетив нас, вы обязательно захотите вернуться еще! Обратите внимание, что состав исполнителей может измениться без дополнительного уведомления.

Спектакль подарит вам волшебные мгновения, которые останутся в памяти надолго!