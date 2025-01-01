Меню
Симфо-шоу. От барокко до рока: Imperialis Orchestra
Билеты от 900₽
12+
Возраст 12+
О концерте

Империя музыки: Imperialis Orchestra в вашем городе

Не пропустите уникальную программу от классики барокко до современных поп- и рок-хитов в исполнении одного из самых необычных оркестров – Imperialis Orchestra!

Музыкальная палитра

В этот вечер прозвучат шедевры выдающихся композиторов, таких как Чайковский, Моцарт и Вивальди. Однако классика не останется единственной на сцене: на смену ей придут нетленные хиты группы Queen и Элтона Джона, а также произведения популярного современного композитора Людовико Эйнауди.

Искусство в сотрудничестве

Музыканты Imperialis Orchestra создают свои авторские аранжировки, смело соединяя стилистику разных эпох. Каждая композиция наполняется ритмом и энергией сегодняшнего дня, превращая концерт в настоящее музыкальное путешествие.

Опыт и энергия

Оркестр уже провел более двух тысяч концертов по всей стране, и его по праву называют самым неординарным оркестром России. В его составе профессиональные музыканты, окончившие лучшие музыкальные вузы, но всегда мечтавшие стать рок-звездами. Их стремления реализуются на сцене, где они играют без нот и иногда импровизируют.

Незабываемый опыт

Сцена под их руками становится не просто местом исполнения музыки, а настоящим рок-фестивалем. Энергия и сценическое поведение артистов не оставляет зрителей равнодушными. Такие события остаются в памяти надолго, согревая душу и убеждая, что жизнь полна чудес.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Симфо-шоу. От барокко до рока: Imperialis Orchestra

Февраль
19 февраля четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽

