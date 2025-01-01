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Симфо-рок с Молодежным оркестром
Киноафиша Симфо-рок с Молодежным оркестром

Симфо-рок с Молодежным оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфо-рок под открытым небом в Екатеринбурге

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! В этом сезоне Молодежный оркестр Екатеринбурга представит грандиозные хиты рок-легенд в уникальной симфонической обработке. Встречайте летний закат под звуки рок-музыки, исполненной в удивительном сочетании с классическими инструментами.

Что вас ждёт?

На концерте прозвучат композиции знаменитых рок-групп, которые вы сможете услышать в совершенно новом звучании. Дирижировать оркестром будет талантливый Дмитрий Филатов, который уже зарекомендовал себя как мастер исполнения симфонической музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Запланируйте свой визит и наслаждайтесь симфо-роком в живописной атмосфере Екатеринбурга.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 августа
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
18:30 от 600 ₽

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