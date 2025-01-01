Симфо-рок с Молодежным оркестром

Симфо-рок под открытым небом в Екатеринбурге

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! В этом сезоне Молодежный оркестр Екатеринбурга представит грандиозные хиты рок-легенд в уникальной симфонической обработке. Встречайте летний закат под звуки рок-музыки, исполненной в удивительном сочетании с классическими инструментами.

Что вас ждёт?

На концерте прозвучат композиции знаменитых рок-групп, которые вы сможете услышать в совершенно новом звучании. Дирижировать оркестром будет талантливый Дмитрий Филатов, который уже зарекомендовал себя как мастер исполнения симфонической музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Запланируйте свой визит и наслаждайтесь симфо-роком в живописной атмосфере Екатеринбурга.