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Киноафиша Симфо-рок. Мировые хиты на скрипках

Симфо-рок. Мировые хиты на скрипках

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рок на скрипке: уникальный концерт для истинных ценителей

«Рок на скрипке» — это словосочетание, которое может показаться несовместимым. Однако, на самом деле, это лишь стереотип о том, что скрипка является исключительно классическим инструментом. На самом деле, скрипка — один из самых универсальных инструментов в мире музыки.

Неповторимые каверы на мировые хиты

Скрипичный дуэт Two Violins подарит вам возможность насладиться кавер-версиями известных хитов. В их репертуаре вы услышите произведения таких легендарных групп и исполнителей, как:

  • Queen
  • Король и Шут
  • Nirvana
  • Metallica
  • Iron Maiden
  • System of a Down
  • The Cranberries
  • Prodigy
  • Imagine Dragons
  • Linkin Park

Каждое исполнение — это не просто музыкальный номер, а настоящая интерпретация, где классика встречается с роком. Дайте шанс удивить себя и погрузитесь в атмосферу волшебства и вдохновения.

Почему стоит посетить этот концерт?

Вы не только насладитесь привычными мелодиями в новом звучании, но и сможете открыть для себя уникальные возможности скрипки, которая способна передать весь спектр эмоций. Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 26 сентября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 700 ₽
Краснодар, 10 октября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 900 ₽
Ростов-на-Дону, 18 октября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1400 ₽

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