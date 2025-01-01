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Симфо-группа Teodor
Киноафиша Симфо-группа Teodor

Симфо-группа Teodor

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное волшебство с симфо-группой TEODOR

Откройте двери в мир музыкальной магии с симфо-группой TEODOR! Готовьтесь к невероятному путешествию, где популярные классические, рок, поп и рэп произведения превратятся в волшебные симфонические шедевры.

Что вас ждет на концерте?

Уникальные аранжировки известных произведений от Linkin Park до Вивальди, от 50 Cent до Моцарта — все это в исполнении TEODOR. В программе также можно услышать произведения Paganini, Queen, Sting и Michael Jackson. Каждое произведение обретет новую жизнь благодаря современному стилю и мастерству музыкантов.

Звуки, которые трогают душу

Невероятное слияние классических инструментов — виолончели, клавишных, ударной установки и солирующей скрипки — с современными ритмами создаст атмосферу, где музыка становится языком души. Каждый звук будет наполнен страстью и талантом, заставляя вас забыть о времени.

Не упустите шанс!

Приобретайте билеты на шоу-концерт группы TEODOR сегодня и станьте частью этого незабываемого музыкального события! Занимайте лучшие места и готовьтесь к вечеру, который оставит яркие впечатления надолго.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 28 сентября
Пересвет-арена Ростов-на-Дону, Целиноградская, 3
20:00 от 2000 ₽

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