Симбиоз: Рок-концерт, объединяющий сердца

Приглашаем вас на уникальный рок-концерт «СИМБИОЗ», который состоится в уютной атмосфере живой музыки. Это не просто концерт — это событие, где артисты и слушатели сливаются в единое целое под звучание настоящих инструментов и вокала.

Честная музыка без фонограммы

На сцене вас ждет только искреннее живое исполнение: никаких фонограмм! Только честная музыка, где каждый звук наполнен энергией исполнителя. Мы позаботились о высококачественном звуке и свете, чтобы создать незабываемую атмосферу для всех зрителей.

Кто выступит на сцене

Вас порадуют выступления следующих артистов:

DIE'O'TONIKA

Shady Angel

Резус Отрицательный

BRAVERMAN

TOYAR

Заключительный аккорд лета

Конец лета — идеальное время, чтобы зарядиться эмоциями и драйвом. Не упустите шанс окунуться в мир живой музыки и получить новые воспоминания вместе с друзьями и любимыми артистами.

Мы ждем вас на этом уникальном музыкальном событии!