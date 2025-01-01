Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симбиоз
Киноафиша Симбиоз

Симбиоз

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Симбиоз: Рок-концерт, объединяющий сердца

Приглашаем вас на уникальный рок-концерт «СИМБИОЗ», который состоится в уютной атмосфере живой музыки. Это не просто концерт — это событие, где артисты и слушатели сливаются в единое целое под звучание настоящих инструментов и вокала.

Честная музыка без фонограммы

На сцене вас ждет только искреннее живое исполнение: никаких фонограмм! Только честная музыка, где каждый звук наполнен энергией исполнителя. Мы позаботились о высококачественном звуке и свете, чтобы создать незабываемую атмосферу для всех зрителей.

Кто выступит на сцене

Вас порадуют выступления следующих артистов:

  • DIE'O'TONIKA
  • Shady Angel
  • Резус Отрицательный
  • BRAVERMAN
  • TOYAR

Заключительный аккорд лета

Конец лета — идеальное время, чтобы зарядиться эмоциями и драйвом. Не упустите шанс окунуться в мир живой музыки и получить новые воспоминания вместе с друзьями и любимыми артистами.

Мы ждем вас на этом уникальном музыкальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 31 августа
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
18:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Полифония — мелодии дружат
6+
Эстрада
Полифония — мелодии дружат
7 декабря в 14:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
12 ноября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Золотой открытый микрофон
18+
Юмор
Золотой открытый микрофон
21 сентября в 18:00 Pravda Bar
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше