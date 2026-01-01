Simba Vibration
О концерте

Музыка без границ: Simba Vibration в Москве

Добро пожаловать в мир Simba Vibration – уникального музыкального коллектива, который сочетает в себе африканские и русские традиции. Лидер группы, Серафим Макангила, родом из Конго, уже более 30 лет живет и выступает в России. Его группа изначально базировалась в Санкт-Петербурге, а сегодня продолжает развиваться в новом коллективе в Москве.

Simba Vibration исполняет авторскую музыку, представляя сплетение сукуса, афро-румбы, реггей и афробита. Это потрясающий сплав конголезских, ямайских и кубинских музыкальных традиций, который завоевал популярность как в России, так и за ее пределами.

Репертуар группы включает песни на пяти языках: лингала, суахили, французском, английском и русском. Simba Vibration создает атмосферу афропозитива, которая позволяет «раскачать» любой зал и привлечь людей всех возрастов. Это дает возможность каждому зрителю ощутить мощь и энергию музыки, которая объединяет разные культуры.

Не упустите шанс увидеть и услышать эту удивительную группу, которая входит в число самых ярких и динамичных музыкальных проектов на сегодняшний день. Ожидайте незабываемых эмоций и ярких впечатлений!

Июнь
28 июня воскресенье
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

