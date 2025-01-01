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Сильвия
Киноафиша Сильвия

Спектакль Сильвия

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трогательная комедия о человеческих отношениях

«Сильвия» — искромётная комедия о том, как животное может оказать влияние на человеческие отношения. Кэйт и Грэг уже 22 года вместе. Дети выросли, страсть угасла, и вот настал момент, когда нужно пересмотреть свою жизнь. В этот момент Грэг решает познакомиться с Сильвией — собакой, которая становится его верным другом и источником новых эмоций.

Сюжет:

В центре истории — пара, переживающая кризис средних лет. Грэг переживает «переходный возраст» и чувствует, что пришло время перемен. Его спасение приходит в виде Сильвии — живой собаки, с которой он находит неожиданное общение. Но проблемы в отношениях пары не ограничиваются животными. На помощь приходят психолог Лесли и собачник Том, предлагая свои услуги для восстановления гармонии в семье. И хотя поначалу это кажется комично, настоящая помощь скрыта не в советах профессионалов, а внутри самой семьи.

Почему стоит посмотреть:

  • Гармония на сцене: Спектакль наполнен яркими, порой абсурдными, но всегда искренними моментами, которые заставляют задуматься о важности человеческих отношений.
  • Животное как символ: Сильвия, собака, становится не просто персонажем, а метафорой новой жизни и нового взгляда на привычные вещи.
  • Отличный актёрский состав: В ролях — опытные и харизматичные актёры, которые с лёгкостью передают все эмоции и переживания героев.
  • Юмор и серьёзность: Комедийный сюжет умело переплетается с важными размышлениями о жизни, любви и семейных ценностях.

Особенности постановки:

  • Животное в роли катализатора: Сильвия становится тем фактором, который выводит героев из привычного круга и помогает им заново найти друг друга.
  • Нестандартное разрешение проблемы: Вместо традиционных решений комедийных ситуаций спектакль предлагает глубокие и философские вопросы о семье и личных переживаниях.
  • Интригующие персонажи: Психолог и собачник вносят весёлые элементы, помогая героям, но по-настоящему меняется лишь внутренняя динамика их отношений.

Для тех, кто ищет:

  • Лёгкую и умную комедию с элементами психологии.
  • Спектакль о семейных ценностях и внутреннем поиске.
  • Живую атмосферу, в которой люди и животные становятся настоящими партнёрами по жизни.

«Сильвия» — это спектакль, который показывает, как можно найти путь к себе и друг другу через самые неожиданные повороты.

Режиссер
Игорь Решетов
В ролях
Ольга Иванова
Григорий Печкысев
Ольга Ермакова
Петр Рябцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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