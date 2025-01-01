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Сильва
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Спектакль Сильва

12+
Режиссер Вячеслав Стародубцев
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Оперетта «Сильва» — История о любви и музыке

Замысел и создание

Оперетта «Сильва» (также известная как «Королева чардаша») была задумана в 1914 году венгерским композитором Имре Кальманом. В сотрудничестве с либреттистами Лео Штейном и Белой Йенбахом, Кальман создал произведение, которое сочетает в себе романтическую историю и мелодии чардаша — страстного венгерского танца. Первоначально оперетта носила название «Да здравствует любовь», однако окончательное название подчеркивает главную героиню — звезду варьете Сильву Вареску.

Сюжет: Любовь и преодоление преград

Сюжет «Сильвы» напоминает историю из оперы Верди: героиня — артистка, чей брак с аристократом кажется невозможным из-за социальных предрассудков. Несмотря на все трудности и конфликты, которые встают на пути влюбленных, жанр оперетты требует счастливой развязки. Таким образом, зрители становятся свидетелями трогательной и в то же время жизнеутверждающей истории о любви, победившей обстоятельства.

Премьера в исторические времена

Работа над опереттой прерывалась историческими событиями — в 1914 году началась Первая мировая война. Несмотря на это, Кальман и его соавторы завершили работу к ноябрю 1915 года. Премьера состоялась 17 ноября в венском театре Иоганна Штрауса и сразу завоевала сердца публики. Ритмы чардаша — эмоциональные и страстные — стали музыкальной основой оперетты, придавая ей национальный колорит и живость.

Музыкальные особенности

В «Сильве» особенно выделяются элементы чардаша — венгерского народного танца с характерной структурой: медленное, патетическое начало переходит в бурный, огненный финал. Эти ритмы пронизывают музыкальные номера оперетты, создавая яркую и динамичную атмосферу на сцене. Кальман мастерски использует танцевальные интонации для передачи драматизма и эмоций героев.

Вечная классика

«Сильва» остается одной из самых популярных оперетт на мировых сценах благодаря своему легкому, но глубокому сюжету, великолепной музыке и универсальной теме любви, которая всегда находит отклик у зрителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 700 ₽

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