Оперетта «Сильва» в Башкирском государственном театре оперы и балета

Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает вас на удивительное представление оперетты «Сильва», написанной венгерским композитором Имре Кальманом. Эта эмоциональная история рассказывает о Сильве Вареску, талантливой и трудолюбивой певице, которая становится звездой Будапештского варьете.

Театр, основанный в 1938 году, славится своими постановками как классических, так и современных произведений, включая национальные оперы и балеты.

О спектакле

Оперетта состоит из двух действий, она имеет либретто Л. Штейна и Б. Йенбаха, а русский текст был адаптирован В. Михайловым и Д. Толмачевым. Премьера оперетты состоялась 21 сентября 2005 года.

Сюжет

Действие оперетты происходит в Австро-Венгрии в 1915 году и делится на три акта:

I акт: кабаре «Орфеум» в Будапеште.

кабаре «Орфеум» в Будапеште. II акт: дворец князя фон Воляпюка в Вене.

дворец князя фон Воляпюка в Вене. III акт: отель «Гран палас» в Вене.

Обратите внимание, что II и III акты идут без перерыва.

Сюжет оперетты рассказывает о любви Сильвы и молодого аристократа Эдвина. Их чувства сталкиваются с социальным неравенством и помолвкой Эдвина с графиней Стасси. В ходе драматических событий на помолвке Эдвина, появляется Граф Бони, который представляет Сильву как свою жену, что приводит к неожиданным поворотам.

Эдвин, влюбленный в Сильву, оказывается в трудной ситуации, когда его отец, старый князь, также раскрывает свою тайну. Эдвин на коленях умоляет прощения у Сильвы, тем самым раскрывая множество тайн и запутанных судеб.

Приходите и насладитесь этой великолепной историей любви, преданности и ревности на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета!