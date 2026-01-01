Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает вас на удивительное представление оперетты «Сильва», написанной венгерским композитором Имре Кальманом. Эта эмоциональная история рассказывает о Сильве Вареску, талантливой и трудолюбивой певице, которая становится звездой Будапештского варьете.
Театр, основанный в 1938 году, славится своими постановками как классических, так и современных произведений, включая национальные оперы и балеты.
Оперетта состоит из двух действий, она имеет либретто Л. Штейна и Б. Йенбаха, а русский текст был адаптирован В. Михайловым и Д. Толмачевым. Премьера оперетты состоялась 21 сентября 2005 года.
Действие оперетты происходит в Австро-Венгрии в 1915 году и делится на три акта:
Обратите внимание, что II и III акты идут без перерыва.
Сюжет оперетты рассказывает о любви Сильвы и молодого аристократа Эдвина. Их чувства сталкиваются с социальным неравенством и помолвкой Эдвина с графиней Стасси. В ходе драматических событий на помолвке Эдвина, появляется Граф Бони, который представляет Сильву как свою жену, что приводит к неожиданным поворотам.
Эдвин, влюбленный в Сильву, оказывается в трудной ситуации, когда его отец, старый князь, также раскрывает свою тайну. Эдвин на коленях умоляет прощения у Сильвы, тем самым раскрывая множество тайн и запутанных судеб.
Приходите и насладитесь этой великолепной историей любви, преданности и ревности на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета!